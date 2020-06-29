В России обеспокоились из-за 'биолабораторий США в Украине': боятся утечки

В России заявили, что на территории Украины находятся некие зарубежные "биолаборатории", из которых возможна утечка материалов.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, который выразил беспокойство относительно безопасности в таких "лабораториях".

"Ситуация, в которой оказался весь мир, высветила другую проблему – размещение на территории некоторых стран, граничащих с государствами СНГ, биолабораторий, принадлежащих чаще всего зарубежным ведомствам и фондам", – выдвигал свои предположения Новиков.

По его мнению, кроме Украины, такие "лаборатории" находятся в Грузии. При этом, случай утечки биоматериалов из предполагаемых учреждений не будет считаться террористическим актом, однако будут серьезные негативные последствия.

"Собственно говоря, опыт настоящей пандемии может дать представление о последствиях утраты или неконтролируемой утечки биоматериалов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека", – размышлял Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава разведки Британии заявил об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае.