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3 сентября • обновлено в 10:13
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В России нашли "виновных" в обстреле журналистов на Донбассе: что известно

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Следственный комитет РФ открыл уголовное производство против украинского офицера Андрея Гнатова, которого обвинили в причастности обстрелов мирных граждан на Донбассе.

Российские правоохранители полагают, якобы командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов замешан в обстреле в зоне проведения ООС 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В ходе обстрела они смогли укрыться в безопасном месте", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Следком начал расследование, чтобы найти виновных в обстрелах среди "других должностных лиц командующего состава ВСУ".

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Также боевики использовали для атаки украинских защитников, в результате которой погибли четыре воина ВСУ, специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Донбасс Генеральный штаб ВСУ Новости России
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