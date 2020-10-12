В России найден мертвым молодой командир боевого корабля Тихоокеанского флота

В российском Владивостоке обнаружили мертвым 33-летнего командира боевого корабля Тихоокеанского флота РФ.

Об этом сообщило местное издание Vl.ru. Тело военного было обнаружено в начале октября его сослуживцами.

В ходе проверки сотрудниками военного следственного комитета было установлено, что капитан 3-го ранга находился в депрессии из-за бракоразводного процесса с супругой.

У погибшего осталось двое малолетних детей. По основной версии следствия, офицер совершил самоубийство.

По факту смерти командира корабля проводится доследственная проверка. Также проверяется служба психологической помощи ТОФ, специалисты которой должны следить за душевным состоянием военнослужащих и принимать необходимые меры в случае обнаружения у них различных расстройств и депрессивных состояний.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. Известно, что 24-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.