Начнем с духоподъёмного. Росгвардия стала одним из лауреатов ежегодной "Премии рунета", проводимой при поддержке государства. Росгвардейский YouTube-проект "Проверка на прочность" с фантастической аудиторией в 62 тысячи подписчиков получил награду в номинации "Государство и общество". Популярность видео зашкаливает: от 700 просмотров до 11 тысяч. Поистине – масштабный проект, на котором под сурдинку "военно-патриотического воспитания" можно еще долго пилить бюджетное баблище. В жюри пафосно заявили, что проект получил "положительный отклик интернет-аудитории" с самого первого выпуска. Действительно, по паре комментариев к каждому видео там есть. Но ничего: вот закроет Путин вражий YouTube, и на отечественной "Раша-трубе" птенцам Золотова точно не будет конкурентов.

Есть такая профессия – родину зачищать, и силовики её зачистят до пещерного блеска. Историка Дмитриева "на десяточку" в тюрьму укатали? Марку Гальперину еще 100 дней накинули? – и сразу попустило всех в родном Отечестве. А после того, как в Воронеже на 400 тысяч рублей оштрафовали Надежду Белову за комментарий о Михаиле Жлобицком, подорвавшем себя возле здания приемной архангельского УФСБ – так и вовсе лепота наступила. А уровень террористической опасности снизился почти до нуля, пока силовые дяди в течение 2,5 часов допрашивали несовершеннолетнего сына Беловой – без родителей, зато в присутствии представителей органов опеки. Всем молчать! Сидеть, бояться! Руки за голову, мордой к стене! Это время разбушевавшихся псов в погонах. Идет накачка уровня опасности ради торжества безопасности. Уж эту самую "безопасность" отожравшаяся орда ФСБшников, ментов и росгвардейцев произведет в таком количестве, что каждый второй сядет.

В Думе готовится к принятию зубодробительный закон об иностранных агентах. Министр юстиции Чуйченко громогласно предупреждает, что России уже объявлена юридическая война. Озабоченный безопасностью Медведев призывает власти субъектов принять дополнительные меры по противодействию чуждой экспансии, органы безопасности – оперативно выявлять и блокировать экстремистские интернет- и другие ресурсы. Крутятся гайки, перекрывая вражий кислород. Агенты НКО, агенты-юрлица, агенты-физлица, Россия кишит иностранной агентурой. У Гитлера пораженные в правах евреи ходили с желтой звездой на рукаве, у Путина неугодные "иноагенты" будут передвигаться со звездно-полосатой наклейкой на лбу. Шаг вправо, шаг влево – и ты уже шпион, претендующий на "пятнашечку". Только бесконечной накачкой пузыря страха можно удержать эту власть. Четыре года Трамп-передышки подходят к концу, на горизонте маячат адские санкции, от которых покосится весь имперский фасад, и даже самым упоротым путло-сектантам захорошеет.

В Латвии разворошили осиное гнездо фашистской пропаганды, заведя уголовные дела на журналюг и сотрудников информагентства "Россия сегодня". Трем работникам информационных порталов @Baltnews и Sputnik предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Пропагандистскую свору тряхнули хорошо, но мало. Эта вонища не должна выходить за пределы пещеры, ибо опасность имеет поистине радиоактивную. Достаточно оценить юморок Кеосаяна, от которого даже Петросян впадает в ступор со всем коллективом старого доброго "армянского радио". Британская "Таймс" обвиняет "тудэйского" хохмача в расизме, а его жена-сценаристка Симоньян, наморщив плевательницу, парирует: дескать, мы и сами "уркожопые", и подобные шутки для нас свойственны.

Россия вступила в период катастроф еще пару лет назад, а теперь начались будничные обрушения. В пресс-службе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва заявили, что свеже-построенный и с пафосом сданный в эксплуатацию детский сад, где тотчас обрушилась крыша, не входит в "зону ответственности" главы региона. "При чём здесь губернатор? – возмутились в администрации. - Он открывал его не один, а вместе с главой города. Объективно, есть разные зоны ответственности". И это не пустая форма речи: в понимании чино-ворья, любой вид ответственности логично уводит их на "зону". Ибо там украл, тут отщипнул, здесь в карман положил – вроде бы, и незаметно, а за годы казнокрадства массив грехов накапливается, и однажды проваливается в образовавшуюся черную дыру. Вот потолок и обрушился, обнажив "зону ответственности", в которую снова придется выталкивать какого-нибудь бедолагу-"стрелочника". А в лучшем случае – состроить морду кирпичом и забыть об инциденте.

Между тем, 61% россиян полагает, что чиновники не справляются со своей работой, и в то же время 69% респондентов убеждены, что чиновником быть престижно. Война двух полушарий одного мозга наблюдается уже давно. Столкновение вывернутых смыслов в вывихнутом сознании на фоне воя пропагандистских сирен приводит к эффекту фрагментации общества и стирания его с политического поля. И это очень удобно для фашизеющей системы: ведь интересы оболваненного обывателя можно буднично игнорировать с пошлой цитатой "сумасшедший, что возьмешь?" Ибо взять с него надо только одно: деньги, и желательно – все.

Верховный суд Нидерландов отказал России в просьбе приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Тяжба длится уже 15 лет, Кремль все эти годы оттягивал выплату, таскаясь с апелляциями, и дотаскался до того, что сумма штрафа за счет пеней неслабо выросла. То есть, милости просим к оплате уже не 50, а 57 миллиардов. Вот и посудились. И оплатит эту прелесть все тот же обыватель, что уже кипит говном, залитым в череп.

А в это время кремлятина буквально молится на Путина, ибо он и только он остается их железным гарантом, последней треснувшей плотиной на пути дерьма и гноя, скопившегося за десятилетия их беспредельного разгула. И если этот "дедушка" даст слабину или рухнет от ветхости – ничто уже не остановит цунами нечистот, коим смоет всё без разбора. Даже не пытайтесь представить себе этот массив – у вас не получится. А они знают. Потому и лютуют зверо-собаки, потому и гонят километрами репрессивные закончики. Главное – опередить глубинного людоеда, вспороть ему брюхо за секунду до того, как это сделает он. С азартом и отвагой дикаря, в которого благодаря тебе переродился.

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