В России на крупнейшей плавбазе произошел взрыв и пожар: есть жертвы. Фото

В субботу, 2 мая, утром на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморском крае России произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, в результате инцидента один человек погиб, другой госпитализирован в медучреждение с травмами.

Плавбаза "Всеволод Сибирцев"

По данным МЧС России, возгорание произошло вследствие нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Спасатели провели дымоудаление в трюме судна.

В свою очередь в Росморречфлоте сообщили, что сварщик прожег палубу над топливным танком, что привело к хлопку топливных газов. Сварщик погиб на месте. При эвакуации пострадала женщина: она повредила ногу.

После хлопка образовалось отверстие и произошла небольшая утечка мазута. На отверстие наложили пластырь, сейчас утечка прекращена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторжности смерть человека) УК РФ.

"Всеволод Сибирцев" – один из двух крупнейших плавзаводов в мире. Мощности плавбазы позволяют выпускать мороженую, консервную и кормовую продукцию, в том числе консервы из сайры и сельди натуральных и в масле, печени трески и минтая, горбуши.

Спасатели ликвидируют задымление 25.mchs.gov.ru

Как писал OBOZREVATEL, в январе в результате взрыва на комбикормовом заводе в Белгородской области РФ пострадали пять человек.

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