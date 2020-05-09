В России на бывшем арсенале произошли взрывы, местные жители эвакуируются. Фото и видео

На территории бывшего арсенала в российском поселке Пугачево (Удмуртия) загорелась сухая трава, что спровоцировало взрывы боеприпасов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Малопургинскоого района Удмуртии Сергея Юрина. По его слова, угрозы для населения сейчас нет, однако местные жители начали покидать поселок (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В России на бывшем арсенале произошли взрывы Кадр видео ТАСС

"Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. Площадь пока 1,5 тыс. кв. м, но ветер, идет распространение", – отметил чиновник.

Он заверил, что ситуация находится под контролем. "Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет", – сказал Юрин.

При этом местные жители начали покидать поселок, пишет "Интерфакс". По словам главы района, эвакуация не объявлена, однако люди решили эвакуироваться самостоятельно.

"Мы сообщили о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам", – сказал Юрин.

На месте работают оперативные службы. Чиновник уточнил, что пожар на территории арсенала периодически происходит из-за "черных копателей", которые поджигают траву, а затем собирают и продают металл от снарядов.

В России на бывшем арсенале произошли взрывы Кадр видео ТАСС

Возгорание сухой травы на территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привело к взрывам боеприпасов.https://t.co/iwqAhl5EFx pic.twitter.com/wTFWq80cE6 — Газета.Ru (@GazetaRu) May 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Приморском крае России произошел пожар и взрыв, один человек погиб и один получил травму.

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