В России мост привалил солдат на учениях: много раненых

В поселке Тельмана Еврейской автономной области (Россия) конструкции понтонно-эстакадного моста обрушились на солдат-срочников, которые возводили его. В результате серьезные травмы получили 18 человек.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Источник рассказал, что ЧП произошло во время учений железнодорожных войск. Он также уточнил, что все пострадавшие направлены в 301 военный госпиталь Хабаровска.

Сейчас причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности. На Telegram-канале 112 появилась информация о том, что солдаты возводили понтонно-эстакадный мост через Амур, когда произошло смещение опор и пролетов. Из 18 пострадавших 10 получили тяжелые увечья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня на военном полигоне в Новосибирской области (Россия) прогремел взрыв, в результате которого ранения получили четыре человека. Из-за грубого нарушения техники безопасности сдетонировал артиллерийский заряд.