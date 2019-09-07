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8 сентября • обновлено в 11:18
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В России могут ввести чрезвычайное положение – оппозиционер

12.7т Читать материал на украинском

Реакция властей России на несанкционированные акции протеста, которые прошли 31 августа в Москве, говорит о том, что "у них царит хаос".

"Они толком не знают, что делать, и маневрируют то в одну сторону, то в другую", – сказал в интервью OBOZREVATEL российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

По его прогнозам, "репрессии они не снизят, потому что у них нет другого ответа, кроме усиления репрессий".

Владимир Путин в батискафе

Владимир Путин в батискафе

Официальный сайт президента РФ

В этом контексте оппозиционер заметил: "Они ничего не могут сказать. Разговор закончен. Как было у вас с Януковичем. В какой-то момент Янукович уже ничего не мог сказать, ничего не мог предложить протестующим, кроме своего ухода, своего бегства. У нас в диалоге власти с образованными горожанами, образованными москвичами и петербуржцами, примерно такая же ситуация".

По мнению Гозмана, ситуация в России может развиваться в двух направлениях.

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"Один вариант – они введут чрезвычайное положение, отменят все выборы и так далее. Потому что есть "вмешательство Америки, Украины, Эстонии" и не знаю, кого еще. Как вы знаете, так называемый парламент России уже создал комиссию по расследованию вмешательства в наши внутренние дела и организации у нас массовых беспорядков", – сказал он.

Акция протеста в Москве 31 августа 2019 года

Акция протеста в Москве 31 августа 2019 года

Facebook Andrew Rushailo-Arno

Второй вариант, по мнению политика, таков: "Протесты еще несколько раз вспыхнут, но, в конце концов, затихнут. Люди не могут постоянно быть в экзальтации. Но тогда у нас будет ситуация, которая возникла в России после подавления революции 1905-07 годов. Тогда значительная часть участников волнений и прочего ушли в алкоголизм, в спиритизм, кто-то уехал. Но кто-то пошел в революцию".

"Я думаю, что нынешние власти России, как в свое время Николай II, готовят в стране революцию", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве в субботу, 31 августа, прошли новые митинги против политических репрессий.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Протесты в России
Персоны
Леонид Гозман Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Гозман получает бабки в кремле. Эмитируя оппозицию, или обоз тоже на Кремль работает?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Гозман сказал в интервью Обозу - ну, это мощно. И тот и эти такие авторитетные, что не в сказке сказать, не вслух произнести.
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Serov Oleg
Serov Oleg
кажется это косорылое насекомое ёпнулось окончательно...
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