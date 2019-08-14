В России медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре (Россия) медведь забрался на кладбище "Старт" и выкопал из могилы тело покойника.

Как сообщает Komcity.ru, инцидент произошел в ночь на 13 августа. По словам местных работников, ранее хищный зверь уже неоднократно пытался рыть землю на месте захоронения, но его вспугивали.

Однако позже ему все удалось разрыть одну из относительно свежих могил и вытащить тело. Покойника медведь унес в лес, оставив только разодранную одежду и развороченную могилу. По предварительным данным, труп покойника до сих пор не найден.

Как рассказали местные жители, появление медведей на кладбище "Старт" в Комсомольске-на-Амуре – не редкость. Косолапые хищники появлялись здесь каждый год, регулярно пугали посетителей и работников. Бывало, что зверей отстреливала полиция. Животные приходили есть угощения, которые люди оставляли на могилах близких.

В свою очередь РИА "Новости" пишет, что правоохранители нашли медведя-похитителя и ликвидировали его.

"Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", – сообщил начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак.

Правоохранители также началипроверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Медведь разрыл могилу в России и украл покойника stena.ee

"В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на территории городского кладбища в микрорайоне "Старт" вскрыто одно из захоронений. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", – сказал представитель городского УМВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудника компании российской "Запсибгазпром-Газификация" убил белый медведь на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

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