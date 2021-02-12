В России мать попыталась закопать в снег голых детей и оставила их умирать в лесу. Фото и видео

В Новой Москве (Россия) 33-летняя Наталья вывезла в лес троих детей и оставила умирать там. Перед этим женщина раздела их и попыталась закопать в снег.

Инцидент произошел вечером 11 февраля недалеко от поселения Сосенское, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Произошедшее заметил мужчина, который гулял с собакой, и вызвал полицию.

Детей и мать с различными степенями обморожения доставили в больницу, им оказывается помощь.

По данным "КП", старшему из них 10 лет, среднему два года и самому младшему 11 месяцев.

Все трое – в реанимации, младших поместили в медикаментозную кому. У женщины обморожены руки и ноги, уточняет 360tv.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. В ближайшее время женщину предъявят обвинение, а также отправят на психиатрическую экспертизу.

По данным СМИ, Наталья родом из города Чебоксары. Вместе с детьми она жила в съемной квартире в Сосенском, недалеко от места происшествия.

Отмечается, что в лес она вывезла детей на личном автомобиле "Лада Веста", припарковала машину и еще в салоне разделась сама и раздела детей.

Как пишет "Рен.ТВ", она была любовницей известного российского ювелира и телеведущего Ильи Клюева. Сам бизнесмен при этом женат и воспитывает четверых детей.

По данным телеканала, Клюев якобы является отцом двоих детей – мальчика и девочки, а еще один ребенок Натальи – от прошлого брака.

Видео с места, где женщина оставила детей:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Заводском районе Саратова с четвертого этажа жилого дома выпали два ребенка. Правоохранители подозревают, что девочек 5 и 8 лет скинула из окна их 39-летняя мать.