В России копы убили электрошокером спящего пассажира такси

В Иркутске (Россия) двое полицейских ударили спящего пассажира такси электрошокером, от чего последний и скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского следственного управления полиции.

"По версии следствия, ночью 15 февраля сотрудники ППС, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении молодого человека спецсредство без достаточных на то оснований", – говорится в сообщении.

Полиция России

По информации Телеграм-канала Baza, погибшим оказался 24-летний житель Иркутска Дмитрий Харченко. Мать погибшего Маргарита рассказала, что сын заснул в такси по дороге домой, а водитель не смог его добудиться. Тогда водитель подъехал к полицейским и попросил помочь ему разбудить парня.

Российские копы, чтобы привести парня в сознание, ударили его электрошокером. Из-за разряда тока у спящего Харченко началась острая сердечная недостаточность, и он скончался.

По словам матери погибшего, полицейскими были сотрудники МВД Анхеев и Любимов.

В России начато уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий". Полицейские уволены и сейчас задержаны и находятся под стражей в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском курорте Анапа двое сотрудников полиции изнасиловали несовершеннолетнюю спортсменку.

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