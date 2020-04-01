Путин все-таки испугался? Войска России останутся без пополнения из-за коронавируса

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1 апреля • обновлено в 17:41
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В России из-за коронавируса отменили весенний призыв

1.4т
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В России решили отложить регулярный весенний призыв в вооруженные силы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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Соответствующий приказ отдал министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Радио Свобода".

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pnp.ru

Весенний призыв в РФ должен был начаться 1 апреля. Теперь новобранцев в войска призывные комиссии будут отправлять не ранее 20 мая.

Отмечается, что всего на службу должны были отправиться до 135 тысяч граждан.

В России является обязательным 12-месячное прохождение воинской службы для всех граждан мужского пола возрастом от 18 до 27 лет, кроме редких исключений. Призыв проходит два раза в год – весной и осенью.

Стоит отметить, что накануне в России планировали не переносить весенний призыв из-за распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за того, что власти не могут сдержать эпидемию COVID-19, население стало массово скупать морозильные камеры, чтобы делать дополнительные запасы продуктов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
призыв
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин постоянно в панике, то от вируса то от новейшего мощного украинского вооружения)
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Ку Алексей
Ку Алексей
и снова заголовок для альтернативно одарённых.
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