В России город за неделю до лета засыпало снегом: фоторепортаж

В России столицу Ямало-Ненецкого автономного округа Салехард за неделю до лета накрыла снежная буря.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, снег продолжит идти до конца дня, 24 мая. В округе дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Спасатели отметили, что порывы ветра в отдельных районах могут достигать 19-24 м/с. При этом, днем температура составит от 1 до 6 градусов тепла, ночью от -2 до +3. Снежная погода сохранится и в субботу, 25 мая. Синоптики ожидают метель, гололедицу, а порывы ветра могут достигать 27 м/с.

На данный момент аэропорт Салехарда не принимает самолеты, в Лабытнанги отменены занятия в школах. Также приостановили работу паромной переправы через реку Обь.

В российском МЧС предупредили, что из-за сильных порывов ветра могут упасть деревья, рекламные щиты и другие конструкции. Спасатели советуют автомобилистам воздержаться от долгих поездок.

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

На Ямале выпал снег Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области выпал снег. Непогода застала туристов и жителей Верховинского района врасплох.

Также Карпаты засыпало снегом, а температура воздуха в высокогорье опустилась до минуса.

Еще на северо-западе Турции посреди мая внезапно выпал снег, удивив туристов на популярном курорте.

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