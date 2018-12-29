В России директора Burger King выкрал попутчик BlaBlaCar и потребовал выкуп

В России 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу похитили директора общепита Burger King Ирину Ахматову.

Как выяснил "Московский комсомолец", женщина взяла попутчика через сервис BlaBlaCar, который оказался насильником-рецидивистом.

"Ирина ехала в Тулу, где у их девятилетней дочки в понедельник был утренник, девочка должна была участвовать в школьном спектакле. Женщина не могла пропустить это событие, также она сообщила мужу, что заберет попутчиков, найденных через мобильный сервис, в районе станции метро "Аннино". Семья живет на два города", – сказано в сообщении.

По данным издания, машину россиянки нашли у торгового центра в Ярославской области, а ее мужу в итоге позвонили с требованием выкупа в размере 100 тысяч рублей (около 40 тыс. гривен. - Ред). По данным правоохранителей, последний раз включенный телефон Ахматовой был зафиксирован под Серпуховым в Московской области.

Машина Ирины Ахматовой 76.ru

Уточняется, что авто женщины находился на стоянке без номеров, которые оказались в багажнике вместе с мягкой игрушкой, которая ранее висела на лобовом стекле. Более того, транспорт был тщательно вымыт.

Преступники заявили, что женщина находится у них под действием наркотиков. В свою очередь правоохранители заверили мужа россиянки, что это на все 100% мошенники, которые предположительно дозвонились до него "из мест не столь отдаленных".

"Правоохранители установили личность предполагаемого преступника — им оказался ранее судимый за изнасилование 39-летний мужчина. Якобы ему ранее инкриминировали подобный случай, но тогда пропавшую женщину не удалось найти, и он избежал наказания. В приложении попутчик поставил чужую фотографию, однако благодаря сотовому телефону стражи порядка вышли на его след", – отметили в издании.

Ирина Ахматова ВКонтакте "ЧП Тула"

Поиски в Московской области и в Ярославском районе ничего не дали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.