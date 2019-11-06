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6 ноября • обновлено в 07:36
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В России Boeing 777 сломался прямо в небе: на борту около 500 человек

2.2т Читать материал на украинском

В России самолет Boeing 777 рейсом "Москва - Пунта-Кана" (Доминиканская республика) совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что пилоты пошли на это из-за технических проблем с одним из двигателей, передает "РИА Новости".

Как сообщил представитель экстренных служб, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

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Boeing 777

Boeing 777

Иллюстрация

На борту воздушного судна находились 488 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее время полета у пассажирского самолета рейсом "Борисполь – Днепр" отказал один из двигателей.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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