В России Boeing 777 сломался прямо в небе: на борту около 500 человек

В России самолет Boeing 777 рейсом "Москва - Пунта-Кана" (Доминиканская республика) совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что пилоты пошли на это из-за технических проблем с одним из двигателей, передает "РИА Новости".

Как сообщил представитель экстренных служб, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Boeing 777 Иллюстрация

На борту воздушного судна находились 488 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее время полета у пассажирского самолета рейсом "Борисполь – Днепр" отказал один из двигателей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.