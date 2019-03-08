В России активисты Путина опозорились с феминистками: видео

В России члены пропутинской организации "Сеть" устроили акцию в петербургском феминистском кафе "Симона", куда запрещен вход мужчинам. Феминистки дали оригинальный ответ.

Активисты 7 марта пришли с ведрами тюльпанов и объявили, что хотят поздравить женщин с 8 марта. Акцию они снимали на видео. Требования уйти они игнорировали, пока не оставили цветы в помещении и не крикнули хором "Поздравляем", пишет Meduza.

Перед уходом активистов одна из находившихся в "Симоне" женщин распылила газ из баллончика в лицо видеооператору. По словам представителей "Сети", в результате он получил ожог сетчатки глаза.

Феминистки устроили акцию в ответ на внезапный визит участников движения "Сеть".

Девушки засыпали подаренными цветами голого мужчину, расположив его на ступеньках Дворца бракосочетаний на Английской набережной. "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата", — гласит плакат возле импровизированной могилы. Его подпирал макет вырванного "с мясом" мужского полового органа.

@merr1k

@merr1k

@merr1k

Феминистки ответили на вчерашнее "насильное" поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2019 г.

"Симона" — кофейня-коворкинг, которую открыли в Санкт-Петербурге в начале февраля в помещении феминистского проекта "Ребра Евы". С 11 до 19 часов туда запрещен вход мужчинам. В кафе пытался попасть скандально известный "борец за нравственность", депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Также на заведение жаловались в прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кремлевские пропагандисты устроили истерику из-за "бандеровского" празднования 8 Марта в Вооруженных Силах Украины.

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