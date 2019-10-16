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16 октября • обновлено в 23:17
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"Заблудились!" В России оскандалились, высадив с поезда дипломатов США

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В России после проверки документов с поезда Ненокса – Северодвинск высадили троих сотрудников посольства США.

Инцидент произошел еще в понедельник, 14 октября. Дипломаты находились с официальной поездкой и уведомили о ней министерство обороны, что позже подтвердили и в МИД РФ, передает "Русская служба ВВС".

В то же время российские дипломаты заявили, что американцы предупреждали о поездке в Архангельск, а не Северодвинск, который находится в Архангельской области.

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"Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск. Видимо, заблудились", – сказано в заявлении.

"Готовы подарить американскому посольству карту", – также пошутила пресс-служба.

По словам российских правоохранителей, граждан США сняли с поезда, заподозрив в нарушении правил пребывания в России. Это п. 1.1 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания").

Журналисты уточняют, что задержанными на вокзале в Северодвинске оказались военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе полковник Д.С. Данн.

По некоторым данным, в американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. После проверки документов чиновников отпустили.

Иллюстрация

Иллюстрация

МК

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Темы
Взрыв на полигоне под Архангельском Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия Архангельск
Теги
дипломат скандалы Новости России
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