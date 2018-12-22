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"В рай никто не хочет": Россия начала активно готовиться к ядерной войне

2.3тЧитать материал на украинском

МЧС российской республики Татарстан до 2020 года должна подготовить 900 бомбоубежищ, предназначенных для защиты от ядерной угрозы. На данный момент уже подготовлено 700 укрытий, сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на данные генерал-лейтенанта внутренней службы РФ Рафиса Хабибуллина.

Всего же в бомбоубежищах и городских подвалах жилых домов в Казани могут разместиться до 3 млн человек.

"Я так понимаю в Рай никто не хочет. Россия активно готовит свою военную и гражданскую инфраструктуру к войне", - резюмировал военный журналист Мирослав Гай.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на своей пресс-конференции президент России Владимир Путин напугал глобальной ядерной катастрофой и гибелью цивилизации.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияКазань
Теги
ядерное оружиеНовости России
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Скажу так: УПЦ МП+ ФСБ = враги Украины и всего украинского, и поэтому будут со временем уничтожены!!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп агент путина-эксперты
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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