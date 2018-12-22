"В рай никто не хочет": Россия начала активно готовиться к ядерной войне

МЧС российской республики Татарстан до 2020 года должна подготовить 900 бомбоубежищ, предназначенных для защиты от ядерной угрозы. На данный момент уже подготовлено 700 укрытий, сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на данные генерал-лейтенанта внутренней службы РФ Рафиса Хабибуллина.

Всего же в бомбоубежищах и городских подвалах жилых домов в Казани могут разместиться до 3 млн человек.

"Я так понимаю в Рай никто не хочет. Россия активно готовит свою военную и гражданскую инфраструктуру к войне", - резюмировал военный журналист Мирослав Гай.

МЧС республики Татарстан(Россия), до 2020 года готовит 900 бомбоубежищ предназначенных для защиты от ядерной угрозы. На данный момент уже подготовлено 700 укрытий.



Я так понимаю в Рай никто не хочет.



Россия активно готовит свою военную и гражданскую инфраструктуру к войне. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 22 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на своей пресс-конференции президент России Владимир Путин напугал глобальной ядерной катастрофой и гибелью цивилизации.

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