В Подмосковье загорелся крупный завод с химикатами. Фото и видео

В понедельник, 19 августа, в подмосковной Балашихе загорелся химический завод.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, отметив, что огонь начался на территории предприятия.

Пожар возник на Звездной улице в цеху по производству кремниевых смол. Спасатели сообщили, что огонь уже успел распространиться на площади в 100 кв. м.

На данный момент на месте происшествия находятся пять единиц техники и 20 человек. Причины ЧП выясняются.

Telegram-канал LifeShot отмечает, что загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Есть опасность, что ядовитые вещества из-за утечки начнут впитываться в почву.

Пожар в Подмосковье Скриншот

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