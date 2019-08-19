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В Подмосковье загорелся крупный завод с химикатами. Фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

В понедельник, 19 августа, в подмосковной Балашихе загорелся химический завод.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, отметив, что огонь начался на территории предприятия.

Пожар возник на Звездной улице в цеху по производству кремниевых смол. Спасатели сообщили, что огонь уже успел распространиться на площади в 100 кв. м.

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На данный момент на месте происшествия находятся пять единиц техники и 20 человек. Причины ЧП выясняются.

Telegram-канал LifeShot отмечает, что загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Есть опасность, что ядовитые вещества из-за утечки начнут впитываться в почву.

Пожар в Подмосковье

Пожар в Подмосковье

Скриншот

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Россия Москва
Теги
Новости России пожар
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an and
an and
Жуть..просто кажлый день что то. Начинаешь думать: и за что ж такое?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
an and, ну ответ то совершенно понятен
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