"А в каком из них сгорит, показал?" Предложение руки и сердца от военного посреди танков разозлило россиян

В Подмосковье лейтенант Таманской дивизии сделал предложение своей девушке с помощью танков Т-72Б3, что вызвало критику среди пользователей сети.

Для события на полигоне Алабино под российской столицей 16 танков гвардейской танковой армии Западного военного округа РФ выстроились в форме огромного сердца, передает "РИА Новости". Девушка ответила согласием.

"Предложение откладывал месяц где-то. На организацию всего этого мероприятия, чтобы оно было запоминающим и на всю жизнь. Было не просто, но начальство вошло в положение и пошло на встречу", – рассказал военный.

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Предложение посреди танков Скрин видео

Отмечается, что боевые машины выполнили чрезвычайно сложную фигуру вождения.

Предложение посреди танков Скрин видео

В комментариях пользователи сети раскритиковали событие, отметив, что это нецелевое использование бюджетных средств.

"Де*илы мелитаристские!" "А в каком из них он сгорит, показал?" "Настоящие девушки любят, когда их на тракторе покатают и на фуфайке в мазуте отп*рдолят... Эта путинская Россия как гнойник на Земле", – пишут в сети.

Предложение посреди танков Скрин видео

Предложение посреди танков Скрин видео

Российский военный сделал девушке предложение в сердце из танков https://t.co/5i1CwgXmWl pic.twitter.com/gGpT6W0XF1 — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Главному управлению разведки стало известно, что российские террористы на Донбассе начали в авральном режиме маскировать позиции танков и артиллерии, включая ракетные системы залпового огня.

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