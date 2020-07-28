В Подмосковье груду нижнего белья выкинули из воздушного шара: трусы и лифчики разбили авто. Видео

В российском Подмосковье на прохожих высыпали нижнее белье из воздушного шара. Скриншот видео

В российском подмосковном городе Сергиев Посад на местных жителей обрушился “дождь” из предметов нижнего белья.

Об этом сообщило издание “360”. Элементы интимного гардероба высыпали из корзины большого воздушного шара.

Очевидцы рассказали, что виноваты во всем блогеры.

"Мы начали узнавать. Оказывается, это какие-то люди снимали какой-то ролик или еще что-то, и у них на воздушном шаре произошло ЧП – все оторвалось и вывалилось на нас!" – рассказала местная жительница.

Она также уточнила, что с блогерами удалось связаться. Однако в разговоре с жителями они только успокаивают разгневанных людей.

"Все завалено их трусами, а кто это будет убирать – непонятно, могли же и убить кого-то", – отметила очевидица. Она также рассказала, что падающие трусы и лифчики разбили машину.

Еще одна местная жительница рассказала, что увидела пачки с бельем во время прогулки с детьми.

"Вышли с детьми на улицу и увидели такую картинку. Много белья, причем с этикетками, новое", – описала она случившееся. При этом сама девушка не видела воздушный шар, с которого падало белье. Но те, кто вышел на улицу раньше, заметили его.

"Тяжелыми были, наверное, кожаные бюстгальтеры", – сказала очевидица. Она призналась, что кое-что из упавшего забрала себе.

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