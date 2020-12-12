В Подмосковье десятки машин вмерзли в лед. Фото и видео

В субботу, 12 декабря, утром в Балашихе Московской области РФ десятки машин вмерзли в лед.

Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, причиной ЧП стал прорыв трубы на одной из улиц (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за минусовой температуры вода сразу же превратилась в лед. Люди не смогли выехать на работу и по своим делам.

Коммунальные службы оперативно устранили утечку и откачали воду. Сейчас они продолжают убирать наледь и посыпать дорогу пескогрунтом.

Владельцам машин пообещали оказать помощь в извлечении из "ледяного плена".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты дали советы, как себя вести при вождении автомобиля во время гололеда.