В России взорвался пивзавод "Балтика": есть пострадавшие. Первые видео ЧП

В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге (Россия) на пивоваренном заводе "Балтика" произошел прорыв теплосети, в результате чего пострадали два человека.

Об этом со ссылкой на представителей МЧС РФ сообщает ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы рассказали о мощном взрыве, который привел к разрушениям – в здании завода выбило стёкла.

На заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел взрыв tvc.ru

Отмечается, что в результате инцидента работа предприятия не была приостановлена. На месте организовали оперативный штаб по устранению последствий прорыва на теплосети.

Двоим пострадавшим от аварии предоставили медицинскую помощь. Они получили незначительные раны от осколков стекол, угрозы их жизни нет.

На заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел взрыв 78.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственном научном центре вирусологии "Вектор" возле города Новосибирск в России в понедельник, 16 сентября произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

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