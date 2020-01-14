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14 января • обновлено в 12:00
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В Москве журналист прокремлевского издания выпрыгнул из окна 8-го этажа

2.5т
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В Москве покончил с собой корреспондент пропагандистского "РИА Новости Sputnik" Антонио Мануэль Санчес Регаладо.

Как передает Telegram-канал "112", мужчина выбросился с 8-го этажа. Записки он не оставил.

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В Москве журналист прокремлевского издания покончил с собой

В Москве журналист прокремлевского издания покончил с собой

Иллюстрация

"Днем журналист вызвал скорую, жаловался на сильную усталость и спутанность сознания, медики дали ему успокоительные таблетки. А вечером тело корреспондента обнаружила соседка", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют, что стало причиной суицида.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Сочи 23-летняя работник следственного отдела Хостинского отделения полиции Мария Клочкова покончила жизнь самоубийством после того, как над ней поиздевались в коллективе. Один из оперов якобы заключил пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
xyйло убрал биомусор. так как этот репортер хотел перейти в оппозицию. скорее всего в скважину пустили газ.
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