В Москве журналист прокремлевского издания выпрыгнул из окна 8-го этажа

В Москве покончил с собой корреспондент пропагандистского "РИА Новости Sputnik" Антонио Мануэль Санчес Регаладо.
Как передает Telegram-канал "112", мужчина выбросился с 8-го этажа. Записки он не оставил.
В Москве журналист прокремлевского издания покончил с собой
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"Днем журналист вызвал скорую, жаловался на сильную усталость и спутанность сознания, медики дали ему успокоительные таблетки. А вечером тело корреспондента обнаружила соседка", – говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют, что стало причиной суицида.
Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Сочи 23-летняя работник следственного отдела Хостинского отделения полиции Мария Клочкова покончила жизнь самоубийством после того, как над ней поиздевались в коллективе. Один из оперов якобы заключил пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
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