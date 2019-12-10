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11 декабря • обновлено в 00:14
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Убил сестру, "выгоняя бесов": в Москве опасный преступник пытался сбежать из суда через потолок. Эпичное видео

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В российской столице Москве 18-летний Леонид Грейсер, жестоко убивший сестру в ходе ритуального обряда, попытался сбежать из-под стражи прямо из клетки в зале Щербинского суда.

Инцидент произошел на глазах у полицейских, которые поймали подозреваемого. Соответствующее видео опубликовало издание LIFE (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как видно на записи, юноша подтянулся на руках и выбрался из клетки сверху, после чего пробил плитку потолока и полез в межпотолочное пространство.

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Попытка побега

Попытка побега

Скрин видео

Сотрудники МВД бросились задерживать беглеца, но это удалось не сразу – в ход пошла сила и электрошокер. Парня схватили за ноги, стянув с него штаны.

После того, как он спрыгнул обратно в клетку, преступника сковали наручниками. В результате Грейсера отправили под арест на два месяца.

Известно, что Леонид изрезал тело 21-летней сестры странными знаками. Девушка успела выскочить в подъезд, но скончалась от полученных травм. Изуродованное голое тело обнаружили соседи и вызвали полицию. Молодого человека нашли рядом с погибшей, он рисовал на стене ритуальные знаки и был обнажен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в квартире одного из многоэтажных домов Оболонского района Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру. 36-летний ранее судимый мужчина спрятал окровавленную одежду на лестничной клетке.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Теги
убийство видео Новости России
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