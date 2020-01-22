В Москве таксист наказал клиента за отказ от секса с ним: новость взорвала росСМИ

Новость о том, что в Москве водитель такси наказал несговорчивого клиента родом из Туниса, который отказался от интима с ним, взорвала российский сегмент СМИ.

Топовые пропагандистские онлайн-ресурсы собрали сотни просмотров на этой истории. Согласно обнародованной информации, пострадавший якобы обратился в полицию и рассказал детали.

В Москве таксист избил клиента за отказ от секса Иллюстрация

Так, как передавал "Рен ТВ", это случилось на Лужнецкой набережной в центре столицы. 28-летний гражданин Туниса вызвал такси и отправился домой в один из западных районов города.

По пути таксист якобы предложил ему заняться сексом. Иностранец отказался и нарвался на гнев водителя. Тот высадил его посреди дороги, ударил кулаком в лицо и скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали победителя премии "Золотой хрен-2019" за худшее описание секса в украинской литературе.

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