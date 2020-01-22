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22 января • обновлено в 12:17
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В Москве таксист наказал клиента за отказ от секса с ним: новость взорвала росСМИ

1.3т
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Новость о том, что в Москве водитель такси наказал несговорчивого клиента родом из Туниса, который отказался от интима с ним, взорвала российский сегмент СМИ.

Топовые пропагандистские онлайн-ресурсы собрали сотни просмотров на этой истории. Согласно обнародованной информации, пострадавший якобы обратился в полицию и рассказал детали.

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В Москве таксист избил клиента за отказ от секса

В Москве таксист избил клиента за отказ от секса

Иллюстрация

Так, как передавал "Рен ТВ", это случилось на Лужнецкой набережной в центре столицы. 28-летний гражданин Туниса вызвал такси и отправился домой в один из западных районов города.

По пути таксист якобы предложил ему заняться сексом. Иностранец отказался и нарвался на гнев водителя. Тот высадил его посреди дороги, ударил кулаком в лицо и скрылся с места происшествия.

В Москве таксист избил клиента за отказ от секса: Россия гудит
В Москве таксист избил клиента за отказ от секса: Россия гудит
В Москве таксист избил клиента за отказ от секса: Россия гудит
В Москве таксист избил клиента за отказ от секса: Россия гудит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали победителя премии "Золотой хрен-2019" за худшее описание секса в украинской литературе.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Расея самая духовная гей страна! Там п*доры везде и во власти и в жизни! В армии опускают, замы мчс сосут у соих начальников пхахаххахахахах
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