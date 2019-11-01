Огненная ловушка: в Москве случился жуткий пожар в многоэтажке

В многоэтажном доме в центре Москвы (Россия) на улице Большой Сухаревской вспыхнул масштабный пожар. Множество людей оказались в огненной ловушке.

Как сообщается на Telegram-канале 360tv.ru, в результате ЧП обрушилась шахта лифта. Несколько жильцов оказались заблокированы и попросили о помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в Москве Скриншот видео

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