В Москве прощаются с Лужковым. Фото и видео

В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы России Юрием Лужковым.

Как передает "Коммерсант" панихида началась в 7:00 (по Киеву) и продолжится до 14:00 (13:00). Обряд отпевания проводит Патриарх РПЦ Кирилл.

В самом храме порядок охраняют российские военные. Закрытый гроб с покойным, покрытый флагом России, стоит по центру главного зала. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента РФ Владимира Путина.

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Людей, которые пришли проститься, пропускают небольшими группами. Также у гроба расположены места для родных и близких умершего.

Отмечается, что около московской станции метро "Кропоткинская" стоят усиленные наряды полиции, также работают кинологи с собаками. Выход из метро в сторону храма перекрыт. У самого здания выставлены металлические рамки, дежурят силовики Росгвардии.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Прах Лужкова будет покоиться рядом с могилой автора текста гимнов СССР и РФ – писателя Сергея Михалкова и могилой певицы Людмилы Зыкиной.

Похороны Лужкова Скриншот

Траурный зал Скриншот

Прощание с Лужковым Скриншот

Храм оградила полиция Скриншот

Люди пришли попрощаться с экс-мэром Скриншот

Траурная церемония Скриншот

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