В Москве прощаются с Лужковым. Фото и видео

В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы России Юрием Лужковым.
Как передает "Коммерсант" панихида началась в 7:00 (по Киеву) и продолжится до 14:00 (13:00). Обряд отпевания проводит Патриарх РПЦ Кирилл.
В самом храме порядок охраняют российские военные. Закрытый гроб с покойным, покрытый флагом России, стоит по центру главного зала. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента РФ Владимира Путина.
Людей, которые пришли проститься, пропускают небольшими группами. Также у гроба расположены места для родных и близких умершего.
Отмечается, что около московской станции метро "Кропоткинская" стоят усиленные наряды полиции, также работают кинологи с собаками. Выход из метро в сторону храма перекрыт. У самого здания выставлены металлические рамки, дежурят силовики Росгвардии.
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Прах Лужкова будет покоиться рядом с могилой автора текста гимнов СССР и РФ – писателя Сергея Михалкова и могилой певицы Людмилы Зыкиной.
Похороны Лужкова
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Траурный зал
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Прощание с Лужковым
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Храм оградила полиция
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Люди пришли попрощаться с экс-мэром
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Траурная церемония
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Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце.
Позже российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть Лужкова.
Также стало известно, какое наследие оставил Юрий Лужков.
Отметим, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков резко высказывался в отношении Украины и поддерживал "российский" Крым.
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