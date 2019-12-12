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12 декабря • обновлено в 09:42
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В Москве прощаются с Лужковым. Фото и видео

2.5т
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В четверг, 12 декабря, в московском храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы России Юрием Лужковым.

Как передает "Коммерсант" панихида началась в 7:00 (по Киеву) и продолжится до 14:00 (13:00). Обряд отпевания проводит Патриарх РПЦ Кирилл.

В самом храме порядок охраняют российские военные. Закрытый гроб с покойным, покрытый флагом России, стоит по центру главного зала. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента РФ Владимира Путина.

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Людей, которые пришли проститься, пропускают небольшими группами. Также у гроба расположены места для родных и близких умершего.

Отмечается, что около московской станции метро "Кропоткинская" стоят усиленные наряды полиции, также работают кинологи с собаками. Выход из метро в сторону храма перекрыт. У самого здания выставлены металлические рамки, дежурят силовики Росгвардии.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Прах Лужкова будет покоиться рядом с могилой автора текста гимнов СССР и РФ – писателя Сергея Михалкова и могилой певицы Людмилы Зыкиной.

Похороны Лужкова

Похороны Лужкова

Скриншот

Траурный зал

Траурный зал

Скриншот

Прощание с Лужковым

Прощание с Лужковым

Скриншот

Храм оградила полиция

Храм оградила полиция

Скриншот

Люди пришли попрощаться с экс-мэром

Люди пришли попрощаться с экс-мэром

Скриншот

Траурная церемония

Траурная церемония

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Юрий Лужков
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Комментарии
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Коскин Александр
Коскин Александр
Царствие небесное Великому человеку.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Лужкова москвичи уважали... было за что...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Сатана дьявола отпевает. Это треш? Незаконная рпц что то там проводит в каком то сарая с крестами
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hunt andres
hunt andres
Zhikharev Dmitry, он хо хол. Это еще мощнее.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Коротков Сергей, ты епнутый?
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