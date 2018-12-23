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В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

8.2тЧитать материал на украинском

В центре Москвы в воскресенье, 23 декабря, был задержан известный российский блогер Амиран Сардаров, ведущий YouTube-канала "Дневник Хача".

Как передает "Комсомольская правда", это произошло во время встречи мужчины с фанатами (чтобы посмотреть видео задержания, доскрольте страницу до конца). Сардаров оделся в костюм Деда Мороза, фотографировался с прохожими и раздавал подписчикам подарки — телефоны, зарядные устройства и другое — со своего мешка.

В результате на улице Охотный ряд, недалеко от гостиницы Four Seasons, собралась немалая толпа. По словам очевидцев, людей вытеснило на проезжую часть, они фактически блокировали движения машин сразу по двум полосам.

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Амиран Сардаров

Амиран Сардаров

Соцсети

Амиран Сардаров

Амиран Сардаров

Соцсети

Возможно, это послужило причиной задержания — дежурившие неподалеку полицейские пытались развести толпу, но это им не удалось. В итоге к месту событий подъехал полицейский ПАЗик. Сотрудники полиции задержали Сардарова и повели к автобусу.

На ролике с места события, снятом очевидцем, видно, что блогер не сопротивлялся.

Фото со встречи Сардарова с фанатами

Фото со встречи Сардарова с фанатами

instagram.com/amiran495

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Встреча блогера с подписчиками

Встреча блогера с подписчиками

Скрин видео

Момент задержания

Момент задержания

Скрин видео

Момент задержания

Момент задержания

Скрин видео

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве никак не прокомментировали случившееся.

Позже на своей странице в Instagram блогер рассказал, что он в порядке, а полицейские провели с ним беседу. Он отметил, что следующие собрания будет проводить "только санкционировано, как полагается, по правилам".

Отметим, у Амирана Сардарова 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, 2,1 млн. — в Instagram.

Амиран Сардаров

Амиран Сардаров

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве задержали известного видеоблогера и пранкера Михаила Литвина, который попытался въехать на парковку в центре города с окровавленной девушкой в багажнике.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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РоссияМосква
Теги
задержаниеполицияНовости Россиивидео
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