В Москве полиция повязала известнейшего YouTube-блогера: что произошло

В центре Москвы в воскресенье, 23 декабря, был задержан известный российский блогер Амиран Сардаров, ведущий YouTube-канала "Дневник Хача".

Как передает "Комсомольская правда", это произошло во время встречи мужчины с фанатами (чтобы посмотреть видео задержания, доскрольте страницу до конца). Сардаров оделся в костюм Деда Мороза, фотографировался с прохожими и раздавал подписчикам подарки — телефоны, зарядные устройства и другое — со своего мешка.

В результате на улице Охотный ряд, недалеко от гостиницы Four Seasons, собралась немалая толпа. По словам очевидцев, людей вытеснило на проезжую часть, они фактически блокировали движения машин сразу по двум полосам.

Амиран Сардаров Соцсети

Амиран Сардаров Соцсети

Возможно, это послужило причиной задержания — дежурившие неподалеку полицейские пытались развести толпу, но это им не удалось. В итоге к месту событий подъехал полицейский ПАЗик. Сотрудники полиции задержали Сардарова и повели к автобусу.

На ролике с места события, снятом очевидцем, видно, что блогер не сопротивлялся.

Фото со встречи Сардарова с фанатами instagram.com/amiran495

Встреча блогера с подписчиками Скрин видео

Момент задержания Скрин видео

Момент задержания Скрин видео

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве никак не прокомментировали случившееся.

Позже на своей странице в Instagram блогер рассказал, что он в порядке, а полицейские провели с ним беседу. Он отметил, что следующие собрания будет проводить "только санкционировано, как полагается, по правилам".

Отметим, у Амирана Сардарова 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, 2,1 млн. — в Instagram.

Амиран Сардаров Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве задержали известного видеоблогера и пранкера Михаила Литвина, который попытался въехать на парковку в центре города с окровавленной девушкой в багажнике.

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