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В Москве полицейские растоптали мемориал возле посольства Беларуси. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
1,9 т.
Московская полиция уничтожила мемориал

Московская полиция уничтожила мемориал.

Вечером в среду, 12 августа, в Москве у посольства Беларуси полицейские растоптали мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей.

Как сообщает "Медуза", возле посольства прошла третья подряд акция солидарности с белорусскими протестами.

К зданию дипмиссии пришли около 400 человек. Они выстроились в ряд с плакатами и горящими свечами. Полиция оттеснила участников акции от здания, задержав не менее десяти человек.

Позже люди вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал. Но полицейские его уничтожили.

Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси

Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси

Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси

Московская полиция уничтожила мемориал возле посольства Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов закончилась без экстремального противостояния, в отличие от трех предыдущих. Локальные столкновения не перерастали в ожесточенные конфликты, силовики ограничивались присутствием в местах скопления активистов.

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