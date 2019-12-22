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22 декабря • обновлено в 23:20
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В Москве ударили ножом топа Генпрокуратуры РФ

3.1т
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В одном из магазинов Москвы в воскресенье, 22 декабря, напали на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Алексея Зарецкого.

Старшего советника юстиции ударили ножом в бедро, он госпитализирован, передает "Коммерсантъ".

По данным правоохранительных органов, это произошло вечером в продуктовом магазине, расположенном в доме №6 на улице Черняховского.

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Прокурор якобы сделал замечание мужчине, который вел себя явно неадекватно и нарушал общественный порядок. Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож, ударил им Зарецкого и скрылся.

Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского. Тем временем правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

Иллюстрация. Полиция РФ

Иллюстрация. Полиция РФ

Publika.md

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Криминал
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Гоша Злой
Гоша Злой
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это или апалчение бамбаса или кто то из орлов хероя расеи рамзанки, верняк!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Легко отделался. Как-то очень давно, помню, был случай, что один кадр решил, типа, если он начальник помощников силовикам, то может разнимать дерущихся, и был жестко наказан за ошибку, когда дерущиеся объединились против того, кто им помешал выяснять отношения.
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