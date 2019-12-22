В Москве ударили ножом топа Генпрокуратуры РФ

В одном из магазинов Москвы в воскресенье, 22 декабря, напали на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Алексея Зарецкого.

Старшего советника юстиции ударили ножом в бедро, он госпитализирован, передает "Коммерсантъ".

По данным правоохранительных органов, это произошло вечером в продуктовом магазине, расположенном в доме №6 на улице Черняховского.

Прокурор якобы сделал замечание мужчине, который вел себя явно неадекватно и нарушал общественный порядок. Произошла ссора, в ходе которой мужчина достал нож, ударил им Зарецкого и скрылся.

Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского. Тем временем правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

Иллюстрация. Полиция РФ Publika.md

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Апатитах Мурманской области России группа несовершеннолетних подралась с полицейскими. Один из копов получил сотрясение мозга.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.