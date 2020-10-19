В Москве дизайнерское зеркало убило трехлетнюю дочь акционера крупного банка

Днем в понедельник, 19 октября, в московскую службу спасения позвонила мама трехлетней девочки, на которую упало зеркало. Ребенок умер на месте.

Об этом сообщила "Комсомольская правда". Инцидент произошел в элитном жилом комплексе в самом центре столицы РФ.

Позже выяснилось, что погибшая малышка – дочка акционера "Индустриального сберегательного банка" Олега Чобана. Правоохранители возбудили уголовное дело.

"Ведется расследование по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Юлия Иванова.

Как сообщило издание, в роковой день малышка была дома с мамой. Девочка повисла на огромном зеркале, которое было закреплено на стене. Конструкция не выдержала нагрузки и упала на ребенка.

Дизайнерское зеркало стоимостью более 200 тысяч рублей (более 72 тысяч гривен) семья купила около года назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Астрахани (Россия) 11-летнего ребенка насмерть придавило бетонной плитой на детской площадке. Разрушенная постройка там находилась еще с 1981 года.