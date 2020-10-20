В Кремле отреагировали на анонсированные Зеленским военно-морские базы в Черном море

В России считают, что создание Украиной новых баз в Черном море может негативно сказаться на стабильности в регионе.

Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова цитируют пропагандистские информационные ресурсы.

Отметим, что строительство в Украине двух военно-морских баз для защиты черноморского региона анонсировал президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания к парламенту и украинцам 20 октября.

Он подчеркнул, что Украина строит базы самостоятельно, а не в партнерстве с кем-то. На эти его слова сразу отреагировали в Кремле.

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL: