В Кремле отреагировали на анонсированные Зеленским военно-морские базы в Черном море
В России считают, что создание Украиной новых баз в Черном море может негативно сказаться на стабильности в регионе.
Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова цитируют пропагандистские информационные ресурсы.
Отметим, что строительство в Украине двух военно-морских баз для защиты черноморского региона анонсировал президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания к парламенту и украинцам 20 октября.
Он подчеркнул, что Украина строит базы самостоятельно, а не в партнерстве с кем-то. На эти его слова сразу отреагировали в Кремле.
"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", – заявил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Украина планировала с помощью Великобритании построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы. Об этом говорил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Во время выступления в ВРУ 20 октября президент Владимир Зеленский также заявил, что Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов. В частности, в Великобритании страна подписала соглашение на 1,25 млрд фунтов стерлингов для украинского военно-морского флота.