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В Кремле не ожидали такую резкую реакцию Запада

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров
Новости России / Мнения
7,7 т.
В Кремле не ожидали такую резкую реакцию Запада

... Вопрос не в том, какие санкции будут введены. Первична политическая воля. Когда различные санкции применяла американская администрация, особенно, при президенте Рональде Рейгане, то было понятно, что речь шла о жестком противостоянии. Никто не собирался разрывать дипотношения с СССР, прекращать переговоры по сокращению стратегических вооружений. Тем не менее, была четкая цель: заставить Советский Союз прекратить агрессивную войну в Афганистане, прекратить подрыв западных демократий, финансирование ультралевых движений, так называемых сторонников мира и разоружения.

Сейчас палитра политических групп, которые открыто поддерживают Путина, стала гораздо шире и включает в себя ультраправых, которые стали, кстати, даже более желанными "клиентами" с точки зрения российского мафиозного режима. Поэтому Путин смотрит на эти "санкционные" телодвижения Запада, ухмыляется и видит, что реальной угрозы по-прежнему нет. Он повидал восемь лет политики Барака Обамы, который даже после Грузии пытался, несмотря ни на что, наладить отношения с Кремлем. Санкции после Крыма тоже носили довольно условный характер, а Германия наоборот резко увеличила закупки российского газа. Поэтому Путин, оценивая ситуацию в целом, приходит к выводу: пошумят, покричат — и что дальше? Поэтому и Лавров, и Песков сегодня вполне искренне недоумевают резкой реакции Запада. Ведь отравление Навального после Грузии и Украины, убийств Политковской, Литвиненко и Немцова, Хангошвили и других чеченцев, покушения на Скрипаля — это же не повод портить отношения. К тому же Навальный остался жив...

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РоссияАлексей НавальныйСергей ЛавровВладимир Путин
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