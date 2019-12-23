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24 декабря • обновлено в 02:42
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Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

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Врач-ветеринар из Красноярска (РФ) Дания Пух провела хирургическую операцию самке таракана-архимандрита из-за осложнения беременности.

Как пишет "Русская служба ВВС", таракан в сибирскую клинику "Лимпопо" доставил владелец необычного домашнего животного.

Вид Archimandrita tesselata – таракан-архимандрит, он же гигантский лесной таракан – живородящий, в природе обитает в лесах Центральной Америки и умеет летать на небольшие расстояния (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Врач рассказала, что в ее 11-летней практике это был первый случай хирургической помощи таракану. По словам Дании, увеличительных приборов не понадобилось, так как этот вид тараканов имеет "хорошие размеры" – до 10 сантиметров.

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Дания Пух и ее пациент

Дания Пух и ее пациент

Коллаж

"Мы сами предложили хозяину питомца сделать операцию. Сначала к нам обратились по телефону: что делать, таракан рожает! Капсула то выходит, то заходит, но не может окончательно зайти в брюхо.

Мы предложили понаблюдать в течение суток-двух, так как тараканы рожают до 36 часов. Но капсула так и не втянулась", – рассказала врач.

Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

instagram.com/limpopovet

Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

instagram.com/limpopovet

Она добавила, что необычной пациентке около года. Владелец приобрел ее несколько месяцев назад и для него было неожиданностью, что самка беременна.

Для хирургического вмешательства таракана посадили в кислородную камеру, он дышал кислородом, далее в специализированный бокс, куда поступала газовая анестезия. Далее операцию насекомое должно было провести под маской.

Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

instagram.com/limpopovet

"Конечно же, у нас нет масок такого размера, но мы сделали отверстие в обычной, и этого было достаточно, чтобы газ поступал, так как тараканы дышат через брюшко. Она была обездвижена во время операции", – пояснила ветврач.

Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

instagram.com/limpopovet

"В техникумах и институтах этому не обучают, к сожалению, но так как у нас клиника экзотических животных, мы постоянно повышаем квалификацию. Строение тараканов мы изучили очень глубоко перед операцией", – призналась Дания Пух.

Под общей анестезией: в России прооперировали беременного таракана. Фото

instagram.com/limpopovet

Чтобы посмотреть ролики, пролистайте несколько фотографий:

Как писал OBOZREVATEL, жительнице города Хайворт в Великобритании, 68-летней Сьюзан Баттери ампутировали ноги и фаланги пальцев после укуса насекомого.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Красноярск
Теги
насекомые видео фотографии Новости России
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Ему еще и стоматолог пломбы поставит! )
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