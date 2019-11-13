Нес в рюкзаке: в России поймали юношу с человеческим черепом. Жуткие фото

В городе Краснодар (Россия) в рюкзаке 19-летнего парня охрана торгового центра, в который он зашел, нашла настоящий человеческий череп.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщается в Telegram-канале Life Shot (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Юношу попросили показать содержимое рюкзака на входе. Охрана, увидев череп, тут же вызвала полицию, которая задержала студента. Был инициирован вопрос об открытии уголовного производства.

В России поймали юношу с человеческим черепом в рюкзаке

Примечательно, что сам задержанный заявил, что просто где-то откопал человеческие останки. Зачем он носил череп с собой – неясно.

В Краснодаре студент ходил с человеческим черепом в рюкзаке Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Санкт-Петербурге разыгралась кровавая драма. Профессор истории Олег Соколов убил 24 летнюю аспирантку-любовницу и пытался утопить в реке рюкзак с ее отрубленными руками.

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