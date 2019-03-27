В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

В Ингушетии около 50 тысяч жителей Магаса массово вышли на митинг против изменения закона о референдуме и с требованием отставки руководства республики.

Об этом сообщил глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов, передает "Кавказкий узел".

Протесты начались утром 26 марта. Отмечается, что за ночь и утро правоохранительные органы трижды попытались разогнать протестующих против законопроекта "О референдуме в Республике Ингушетия".

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Эхо Москвы

В Магасе продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии. Демонстранты приняли резолюцию, в которой потребовали немедленной отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. По разным оценкам, митинг собрал от 30 до 40 тысяч человек. https://t.co/qgoq5fgNGD pic.twitter.com/kGl5eT4A9l — Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2019 г.

Отмечается, что в ходе митинга также произошли столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Митинг в Ингушетии перерос в потасовку с силовиками, которые пытались разогнать протестующих. В ход пошли дубинки, полетели стулья.... Жутко.



Тут подробнее: https://t.co/8SEuCOfliC pic.twitter.com/K3SVgPl32n — DW на русском (@dw_russian) 27 марта 2019 г.

Сам законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Муцольгова инициировать всенародное голосование против соглашения о границе с Чечней, которое передавало земли Ингушетии соседней республике.

Муцольгов сообщил, что утром 27 марта участники митинга приняли решение разойтись, чтобы "не допустить кровопролития". Он добавил, что власти республики пообещали согласовать новую акцию, которую планируется провести на той же площади в Магасе через пять дней.

Столкновения на митинге в Магасе (столице Ингушетии). Росгвардия проиграла. pic.twitter.com/Fdt6yNczWT — Актуальная Россия (@RussiaActually) 27 марта 2019 г.

Однако после окончания акции, сообщает Znak, протестующие перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону – Баку и продолжили стычки с полицией, бросая в правоохранителей бутылки.

Еще одно видео из Ингушетии. Часть протестующих перекрыла автодорогу "Кавказ" – главную кавказскую автомагистраль. Видео: Twitter/Baza pic.twitter.com/G9XuNzAGhq — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2019 г.

Как написал в Twitter оппозиционный российский политик Алексей Навальный, в Магасе пытаются закрыть доступ в интернет.

"Посмотрите, что сейчас в Ингушетии происходит. Неудивительно, что операторы "большой тройки" блокируют там интернет", – отметил он, разместив соответствующую видеозапись.

Посмотрите, что сейчас в Ингушетии происходит. Неудивительно, что сотовые операторы "большой тройки" блокируют там интернет. pic.twitter.com/EIuJ1pCiHI — Alexey Navalny (@navalny) 27 марта 2019 г.

"Включайте срочно зомби-ТВ, там расскажут снова о "плохой" Украине!" – прокомментировал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Участники митинга в Ингушетии забросали сотрудников Росгвардии стульями и камнямиhttps://t.co/qcIU7wl87s pic.twitter.com/2O33yTx7rB — Лента.ру (@lentaruofficial) 27 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Ингушетии уже собирали "майдан" против передачи своих земель Чеченской Республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.