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В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

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В Ингушетии около 50 тысяч жителей Магаса массово вышли на митинг против изменения закона о референдуме и с требованием отставки руководства республики.

Об этом сообщил глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов, передает "Кавказкий узел".

Протесты начались утром 26 марта. Отмечается, что за ночь и утро правоохранительные органы трижды попытались разогнать протестующих против законопроекта "О референдуме в Республике Ингушетия".

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В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Кавказкий узел

В Ингушетии устроили народное восстание против Чечни: фото и видео

Эхо Москвы

Отмечается, что в ходе митинга также произошли столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Сам законопроект о референдуме внесли в Народное собрание Ингушетии после попытки Муцольгова инициировать всенародное голосование против соглашения о границе с Чечней, которое передавало земли Ингушетии соседней республике.

Муцольгов сообщил, что утром 27 марта участники митинга приняли решение разойтись, чтобы "не допустить кровопролития". Он добавил, что власти республики пообещали согласовать новую акцию, которую планируется провести на той же площади в Магасе через пять дней.

Однако после окончания акции, сообщает Znak, протестующие перекрыли участок федеральной трассы Ростов-на-Дону – Баку и продолжили стычки с полицией, бросая в правоохранителей бутылки.

Как написал в Twitter оппозиционный российский политик Алексей Навальный, в Магасе пытаются закрыть доступ в интернет.

"Посмотрите, что сейчас в Ингушетии происходит. Неудивительно, что операторы "большой тройки" блокируют там интернет", – отметил он, разместив соответствующую видеозапись.

"Включайте срочно зомби-ТВ, там расскажут снова о "плохой" Украине!" – прокомментировал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Ингушетии уже собирали "майдан" против передачи своих земель Чеченской Республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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