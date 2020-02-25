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25 февраля • обновлено в 16:22
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В Госдуме огрызнулись на слова Данилова о развале России

5.3т
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В российской Госдуме назвали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныАлексея Данилова о возможном развале РФ "словами в пустоту".

Так, нелегитимный депутат от Севастополя Дмитрий Белик огрызнулся в комментарии пропагандистскому каналу RT.

"Украинские политики уже давно возглавляют антирейтинг по своим предсказаниям. И вот сегодня ещё один "Нострадамус" заявляет о развале России. Наша страна стояла, стоит и будет стоять на своих политических и моральных принципах. И как бы некоторые киевские политики ни старались в угоду Западу или самим себе предсказать развал России, это слова в пустоту, которым не верит даже их народ", — сказал он.

В Госдуме огрызнулись на слова Данилова о развале России

В Госдуме огрызнулись на слова Данилова о развале России

Белик заверил, что "предсказывать России можно многое, но, как показывает история, ничего из этого не сбывается".

Российский политолог и экономист Александр Дудчак также набросился на Данилова, высказавшись о развале в эфире радио Sputnik.

"Не представителям украинской власти заявлять о каких-то надуманных проблемах России. Не Россия, а Украина в 2014 году окончательно потеряла суверенитет, потеряла территории, и могла бы потерять еще больше. Так что все это – разговоры ни о чем. Можно было напомнить известную пословицу "в своем глазу бревна не видит…" Но нет желания вступать в дискуссии с подобными теоретиками и практиками. Оглянулись бы и посмотрели, что происходит с их собственной страной", – выдал он в духе пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что президент Владимир Путин напал на Украину, потому что без внешнего врага он неспособен объединить россиян. Секретарь СНБО также предсказал России развал из-за внутренних проблем страны.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Алексей Данилов
Место
Россия
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Зачем обсуждать явный бред типичного х...хла. Они почти тридцать лет сидят и ждут в убеждении, что именно после развала России они запануют. За это время их страна с потенциалом Германии на 1991 стала самой нищей страной Европы, развязала в о й н у без единого шанса на победу, потеряла часть акватории и территории, но ждуны не сдаются...
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Лазарев Ярослав, С потенциалом Германии на 1991 ? Видали мы этот "потенциал" в пустых магазинах Киева 90-м. Кто вас там потчует этими дурацкими сказочками ? Неужели непонятно, что своим враньем вы только ускорите распад России ?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Как люди с таким низким интеллектом попадают на такие высокие посты на Украине? Нет ни одной оригинальной причины, которой бы не было например в Китае, Индии, Британии или на самой Украине. У Украины проблемы с религией, огромная проблема с демографией и территориальные проблемы со всеми соседями, кроме Чёрного моря. У Китая тоже самое, плюс территориальные проблемы с Россией, Индией, Тайванем, Вьетнамом, Монголией, захвачен Тибет, Внутренняя Монголия, бывшая Манчжурия, Япония, в общем все соседи.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Николаев Олег, Все проблемы из России повыносил, или что-то все-таки оставил россиянам ?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Типичные понты а развал все таки будет пуйло построил такую систему что после него обязательно рванет
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