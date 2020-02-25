В российской Госдуме назвали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныАлексея Данилова о возможном развале РФ "словами в пустоту".

Так, нелегитимный депутат от Севастополя Дмитрий Белик огрызнулся в комментарии пропагандистскому каналу RT.

"Украинские политики уже давно возглавляют антирейтинг по своим предсказаниям. И вот сегодня ещё один "Нострадамус" заявляет о развале России. Наша страна стояла, стоит и будет стоять на своих политических и моральных принципах. И как бы некоторые киевские политики ни старались в угоду Западу или самим себе предсказать развал России, это слова в пустоту, которым не верит даже их народ", — сказал он.

В Госдуме огрызнулись на слова Данилова о развале России

Белик заверил, что "предсказывать России можно многое, но, как показывает история, ничего из этого не сбывается".

Российский политолог и экономист Александр Дудчак также набросился на Данилова, высказавшись о развале в эфире радио Sputnik.

"Не представителям украинской власти заявлять о каких-то надуманных проблемах России. Не Россия, а Украина в 2014 году окончательно потеряла суверенитет, потеряла территории, и могла бы потерять еще больше. Так что все это – разговоры ни о чем. Можно было напомнить известную пословицу "в своем глазу бревна не видит…" Но нет желания вступать в дискуссии с подобными теоретиками и практиками. Оглянулись бы и посмотрели, что происходит с их собственной страной", – выдал он в духе пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов заявил, что президент Владимир Путин напал на Украину, потому что без внешнего врага он неспособен объединить россиян. Секретарь СНБО также предсказал России развал из-за внутренних проблем страны.

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