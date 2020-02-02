Львы чуть не загрызли друг друга во время представления в цирке. Жуткое видео

В России в Екатеринбургском цирке во время праздничного представления к 40-летию сцепились несколько львов.

Трех животных начали поливать из пожарного брандспойта. Дрессировщик пытался усмирить разъяренных животных, но поначалу ему ничего не удавалось, передает Е1.RU (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Львы отказались выступать. Их было штук 5–6, их посадили по местам. Потом один лев подошел к другому, и они закусились. Поливали из пожарного крана. Мы ушли, не стали ждать панику", – рассказал читатель издания Михаил.

В Екатеринбургском цирке львы напали друг на друга Скрин видео

Под конец дрессировщик взял огнетушитель, а часть зрителей покинула зал. Некоторых окатило водой, которой пытались усмирить зверей.

"Они долго, минут пять, дрались. И первые, и вторые ряды были потом все в воде. Попросили освободить места, так как вообще побоялись, что ситуация выйдет из под контроля", – рассказала очевидца Ирина. В итоге львов увели с манежа, и представление продолжилось.

Как писал OBOZREVATEL, в зоопарке немецкого города Крефельд на Новый год произошел масштабный пожар, в котором погибли больше 30 приматов, а также летучие мыши и птицы из тропических лесов Африки, которые содержались в вольере.

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