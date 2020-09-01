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В России посреди дороги авто "ушло носом" под асфальт. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
1,1 т.
В Астрахани машина провалилась под асфальт

В Астрахани машина провалилась под асфальт. astralist.info

На перекрестке в центре Астрахани (РФ) в понедельник, 31 августа, автомобиль LADA Largus провалился под асфальт.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Савушкина и Академика Королева в час пик, во время интенсивного автомобильного движения, пишет astrakhan-24.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидцам удалось снять видео, как автомобиль сползал в образовавшийся провал. Пострадавших в результате происшествия нет.

В региональном управлении Министерства внутренних дел заявили, что, предварительно, асфальт провалился из-за размыва грунта. На место были вызваны специалисты "Астрводоканала", службы МЧС и сотрудники Отдельного батальона ДПС.

Под землю ушла передняя часть LADA.

Под землю ушла передняя часть LADA. Скриншот

Полиция была вынуждена временно ограничить движение транспорта в центре города.

Скриншот видео

Скриншот видео

Отмечается, что недостатки дорожного покрытия придется устранить владельцу дороги.

Сперва под асфальт провалились колеса машины.

Сперва под асфальт провалились колеса машины. astrakhanfm.ru

Фото с места инцидента.

Фото с места инцидента. astrakhanfm.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее водитель 40-тонной фуры с тяжелым грузом провалился в реку в штате Миссури, США. Он доверился навигатору, который проложил маршрут через старый мост.

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