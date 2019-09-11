В Армении нашли мертвым военного из России: появились противоречивые данные

В среду, 11 сентября, в городе Гюмри в Армении обнаружили тело 23-летнего российского военнослужащего 102-й базы с порезами.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет Армении сообщает ТАСС.

"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", – рассказали правоохранители, отметив, что открыто уголовное производство по факту смерти.

В Армении нашли тело военного из России topcor.ru

Примечательно, что командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения опровергло данные о следах насильственной смерти. Военные совместно с правоохранителями начали проверку по факту трагедии.

Издание "Sputnik Армения" пишет, что военный, которого звали Александр Бабушкин, скончался в карете скорой помощи через заболевание, диагностированное ранее. Медики якобы обнаружили его в одной из квартир.

Отметим, российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров Вооруженных сил России. В Кремле заявили, что данные не соответствуют действительности.

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