Уже не поплывут: появилось видео с самым большим в России ''кладбищем'' кораблей

В сети появилось видео самого большого кладбища кораблей в мире, которое находиться в Перми (Россия).

Большинство суден находятся на дне Камского водохранилища, передают "РИА Новости".

Так, в прошлом столетии в Пермь перевезли почти весь речной флот РФ, где корабли и были затоплены. Некоторые все же видны на поверхности.

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Скрин видео

Официально суда еще не списаны, однако даже визуально они основательно обветшали. Большинство из них, скорее всего, ждет отправка на металлолом.

Скрин видео

Скрин видео

#РИА_Видео

В прошлом столетии в Пермь перевезли почти весь речной флот России. Корабли были затоплены. Однако теперь на дне Камского водохранилища находится самое большое кладбище кораблей в мире. И это кладбище находится не только под водой. pic.twitter.com/AszA5NkaCI — РИА Новости (@rianru) 16 грудня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на границе с Украиной у КПП "Лужанка-Берегшурань" с венгерской стороны заметили "кладбище евроблях".

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