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Уже не поплывут: появилось видео с самым большим в России ''кладбищем'' кораблей

1.1тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео самого большого кладбища кораблей в мире, которое находиться в Перми (Россия).

Большинство суден находятся на дне Камского водохранилища, передают "РИА Новости".

Так, в прошлом столетии в Пермь перевезли почти весь речной флот РФ, где корабли и были затоплены. Некоторые все же видны на поверхности.

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Уже не поплывут: появилось видео с самым большим в России ''кладбищем'' кораблей

Скрин видео

Официально суда еще не списаны, однако даже визуально они основательно обветшали. Большинство из них, скорее всего, ждет отправка на металлолом.

Уже не поплывут: появилось видео с самым большим в России ''кладбищем'' кораблей

Скрин видео

Уже не поплывут: появилось видео с самым большим в России ''кладбищем'' кораблей

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно на границе с Украиной у КПП "Лужанка-Берегшурань" с венгерской стороны заметили "кладбище евроблях".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияПермь
Тег
видео
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Это создается фонд будущих поколений.
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