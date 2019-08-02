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"Уже не остановить": озвучен страшный прогноз по пожарам в Сибири

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Предложение тушить масштабные лесные пожары в Сибири (Россия) при помощи бомб – "полная глупость".

"Никакого эффективного метода тушения не может быть, пожары вышли на ту степень, когда их уже не остановить", – заявил OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Лесной пожар, иллюстрация

Лесной пожар, иллюстрация

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По его словам, помочь решить проблему могут только "длительные затяжные дожди".

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"Будет уничтожено огромное количество леса. Загрязнение воздуха, которое при этом возникает – ничто по сравнению с загрязнением от химических производств или извержений вулканов", – сказал он в контексте последствий масштабных пожаров.

Комментируя тот факт, что дым от пожаров достиг Аляски и побережья Канады, Борейко заметил: "С этим никак невозможно бороться. Это уже стихийное бедствие".

Напомним, депутат Законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары бомбами. По ее словам, эта практика широко распространена в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

  • Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Борейко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
В России то, что горит-сгорит. То, что тонет-утонет. А то, что не тонет-управляет государством .
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hunt andres
hunt andres
Оооо, новый медовар родился))) Теперь свой, гиперБорейко)))
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Махно Володимир
Махно Володимир
не плохо, не плохо! я бы и сам начал бо-мбить Сибирь..а затем и саму Москву! Аууу США! Вы слышали, нужно срочно начинать бом-бить россию! у них там пожар! Поможем кац-апам сравнять их страну с землей, чтобы больше ничего не горело у них и не подгорало!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Махно Володимир, На хрена ее бомбить?! Потерпи! Она сама сгорит от этого костра!
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