"Уже не остановить": озвучен страшный прогноз по пожарам в Сибири

Предложение тушить масштабные лесные пожары в Сибири (Россия) при помощи бомб – "полная глупость".

"Никакого эффективного метода тушения не может быть, пожары вышли на ту степень, когда их уже не остановить", – заявил OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Лесной пожар, иллюстрация Comments.ua

По его словам, помочь решить проблему могут только "длительные затяжные дожди".

"Будет уничтожено огромное количество леса. Загрязнение воздуха, которое при этом возникает – ничто по сравнению с загрязнением от химических производств или извержений вулканов", – сказал он в контексте последствий масштабных пожаров.

Комментируя тот факт, что дым от пожаров достиг Аляски и побережья Канады, Борейко заметил: "С этим никак невозможно бороться. Это уже стихийное бедствие".

Напомним, депутат Законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары бомбами. По ее словам, эта практика широко распространена в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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