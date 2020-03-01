Российский блогер Екатерина Диденко, потерявшая при трагических обстоятельствах мужа и двоих друзей, выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

Подписчики девушки и другие пользователи соцсетей мгновенно раскритиковали россиянку за такое циничное поведение после трагедии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Теща умершего Вали присматривает себе новые платьишки. Они как две капли воды похожи – дочь и мать", "Мама погибшего Вали еле жива. Сейчас мы обращаемся к Диденко – идиотка, пощади свекровь, будь человеком, а не паскудой", – комментируют люди.

Мать Диденко как ни в чем не бывало проводит время в телефоне t.me/nemalahov

Ко всему прочему некоторые обвинили девушку во лжи об образовании.

"К блогерам становится доверия все меньше. Оказывается, что у Екатерины Диденко фейковый диплом – ее данных нет в реестре Рособрнадзора", – сообщили в Telegram-канале 2ch/Двач.

Диденко публикует в сети фото скорбящей свекрови t.me/nemalahov

При этом другой канал в Telegram поспешил заверить, что диплом инстаблогерши Диденко не фейковый, она действительно окончила университет с отличием.

Диплом фармацевта у Екатерины Диденко якобы фейковый t.me/nemalahov

"Однако возникает резонный вопрос – как дипломированный фармацевт не смог догадаться, что такое количество (25 кг!) сухого льда в воде может быть смертельно опасно", – подчеркнули в сообщении.

Диплом фармацевта у Екатерины Диденко якобы фейковый t.me/nemalahov

В свою очередь Диденко заявила, что ее угоревший в сухом льду муж часто думал о смерти. А ей приходилось "успокаивать Валю и отвлекать от этих мыслей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

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