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"Устрашает и понтуется": однокурсник Путина рассказал о его планах по Украине

27.2т Читать материал на украинском

Российский президент Владимир Путин, несмотря на постоянные угрозы, не способен вести большую войну ни в Украине, ни в мире.

Вооруженные силы РФ созданы только для устрашения и понтов и не выдержат массовой гибели военнослужащих. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший советский разведчик и однокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Путин – гопник, а в психологии гопника важны понты. Для этого и создана российская армия. Путин применял ее против Грузии и Украины, когда у них фактически не было никакой армии. В Сирию послал авиацию, рассчитывая, что никто по ней не будет стрелять. Но первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24", – напомнил он.

Российская военная угроза

Российская военная угроза

По словам Швеца, путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет. А вот выдержать боевые действия, которые чреваты массовой гибелью, она неспособна.

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"Регулярная армия слабая, а количество генетического мусора в виде наемников у Путина ограничено. К тому же он понял, что санкции США и ЕС – это серьезно, а новая агрессия может только ужесточить их. Поэтому Путин не станет нападать на Украину, а будет подрывать ее изнутри через коррупцию. Главной ударной силой спецоперации является Виктор Медведчук, агент ФСБ Соколовский", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС жестко ударил санкциями по союзнику Путина.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Украина Новости России война
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет ? Ха-ха-ха - в самую точку, только не бойтесь алени, я не стрельбу имею ввиду. Ещё понравилось про - первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24 ! Вы для этого им С-400, решили поставлять ? Гениально ! Так держать !
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"...не смотря на постоянные угрозы ,не способен вести большую войну..." где ,когда и кому Путин угрожал большой войной? "... Применял против Грузии и Украины ,когда у них не было..." ну начнём с того ,что Грузия первая напала на российских миротворцев , поэтому и не важно какая на тот момент у Грузии была армия ( кстати, которую тренеровали инструкторы из США). И почему-то комиссия ОБСЕ подтвердила ,что Грузия начала войну! Ну и про всу! С каких пор карательные отряды стали армией ?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо-там где нас нет !, 5 лет слышим про этот слив!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо-там где нас нет !, так у вас армии и сейчас нет! Если вооружить сброд ,то от этого он армией не становиться ,а лишь будет вооружённым сбродом( всу)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо же непобедимые укровермахт и укрокригсмарин не торопятся вызволять Крым? Жим-жим, свидомая дупа?
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