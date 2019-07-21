"Устрашает и понтуется": однокурсник Путина рассказал о его планах по Украине

Российский президент Владимир Путин, несмотря на постоянные угрозы, не способен вести большую войну ни в Украине, ни в мире.

Вооруженные силы РФ созданы только для устрашения и понтов и не выдержат массовой гибели военнослужащих. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший советский разведчик и однокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Путин – гопник, а в психологии гопника важны понты. Для этого и создана российская армия. Путин применял ее против Грузии и Украины, когда у них фактически не было никакой армии. В Сирию послал авиацию, рассчитывая, что никто по ней не будет стрелять. Но первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24", – напомнил он.

Российская военная угроза

По словам Швеца, путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет. А вот выдержать боевые действия, которые чреваты массовой гибелью, она неспособна.

"Регулярная армия слабая, а количество генетического мусора в виде наемников у Путина ограничено. К тому же он понял, что санкции США и ЕС – это серьезно, а новая агрессия может только ужесточить их. Поэтому Путин не станет нападать на Украину, а будет подрывать ее изнутри через коррупцию. Главной ударной силой спецоперации является Виктор Медведчук, агент ФСБ Соколовский", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС жестко ударил санкциями по союзнику Путина.

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