Уничтожит саму Россию? В РФ признали масштабную уязвимость оружия "Судного дня"

Российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" (называют оружием "Судного дня") несет опасность для самой РФ, так как его собираются протестировать в "практическом варианте".

Такое мнение высказал местный военный эксперт Максим Климов на страницах издания "Военное обозрение". В частности, он сомневается в возможности "Посейдона" перемещаться малошумно.

Климов отметил, что удар ядерным подводным беспилотником "может быть нанесен уже после того, как противник запросил мира или в иной политически неподходящий момент", тогда как "остановить выпущенную торпеду в этот момент может оказаться невозможно".

Оружие "Судного дня" России ФАН

По его мнению, создание ядерного подводного беспилотника "бессмысленно и нецелесообразно с военной точки зрения и может иметь тяжелые политические последствия".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года в России заявили, что "Посейдон" прошел морские полигонные испытания.

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