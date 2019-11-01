"Уничтожит репутацию": в РФ назвали опасность для Путина

Российский журналист Игорь Яковенко заявил: обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.

"Что можно было бы опубликовать? Есть много чего", – сказал журналист в блоге OBOZREVATEL, комментируя обнародованную архивную характеристику на Путина 1970-х годов.

В частности, он заметил: "Есть огромное количество людей, которые являлись агентами КГБ, сотрудничали с ним, стучали – это всё достаточно важная информация. Я думаю, что обнародование подобного рода содержания архивов вызвало бы довольно серьезные потрясения в общественном мнении".

Реальная информация о деятельности Путина в КГБ полностью уничтожит его имидж, убежден журналист

"Что касается самого Путина, то я думаю, что реальная информация о его деятельности – не тот миф о бесстрашном разведчике, а реальная информация – судя по тому, что с ним происходило в тот период, судя по воспоминаниям его сослуживцев, просто уничтожила бы имидж президента Российской Федерации", – подчеркнул Яковенко.

"Фактически это станет обстоятельством, полностью уничтожившим репутацию этого человека", – резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, в России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на Владимира Путина. "Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – говорится в архивном документе.

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