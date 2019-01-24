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''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

5.9тЧитать материал на украинском

В России разгорелся скандал из-за видео, на котором около 20 человек избивают трех подростков. Инцидент произошел в Твери.

Так, толпа в масках и фанатских шарфах набросилась на мальчишек после того, как те конфликтовали с продавщицей одного из ларьков. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Мстители" решили наказать подростков. "Зачем бабу били? На колени! Извиняться будете перед всей Тверью", – сказал дин из обидчиков перед избиением.

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''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

Скриншот с видео

После этого толпа с криком "Гасим их!" бросилась на парней. Жесткое избиение продолжалось более трех минут. Нападавшие кричали: "Умрите, мрази!", "Это вам от всей Твери!", "Заявление напишете — хуже будет!".

''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

Скриншот с видео

''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

Скриншот с видео

''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

Скриншот с видео

В итоге, кто-то из очевидцев вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело, одного из нападавших уже задержали.

Осторожно! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияТверь
Тег
Новости России
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Макс Махов
Макс Махов
Это Путлерюргент. Проходит так подготовку во взрослую жизнь. Дальше контракт в Вермахт Кацапстана 🇷🇺🐐 и пришествие за трофеями в Сирию, мои на Донбасс. Хайль Путин Хуйло здохнет. 🤣😁🖕🇷🇺🇷🇺🖕😁🤣🤣🤣😁🖕🇷🇺
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2
1
Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Шакалята малолетние... Каждое в одиночку бздливое, но толпой герои! А, что еще может вырасти из этого поколения, когда сутками по всем федеральным каналам одна сплошная ложь, ненависть и агрессия на весь окружающий мир???Моральные калеки - вот будущее недоимперии!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославненько так
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