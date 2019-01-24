''Умрите, мр*зи!'' В России толпа по-зверски избила трех подростков. Жесткие кадры

В России разгорелся скандал из-за видео, на котором около 20 человек избивают трех подростков. Инцидент произошел в Твери.

Так, толпа в масках и фанатских шарфах набросилась на мальчишек после того, как те конфликтовали с продавщицей одного из ларьков. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Мстители" решили наказать подростков. "Зачем бабу били? На колени! Извиняться будете перед всей Тверью", – сказал дин из обидчиков перед избиением.

Скриншот с видео

После этого толпа с криком "Гасим их!" бросилась на парней. Жесткое избиение продолжалось более трех минут. Нападавшие кричали: "Умрите, мрази!", "Это вам от всей Твери!", "Заявление напишете — хуже будет!".

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

В итоге, кто-то из очевидцев вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело, одного из нападавших уже задержали.

Осторожно! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018-го года в Днепре группа подростков сильно избила 14-летнюю девочку Лизу, которая страдает диабетом. Инцидент случился на глазах у всего двора, однако никто не решился защитить ребенка.

Тогда же в Одессе на Черемушках возле заброшенного детского сада и школы №69 группа подростков жестоко избила девочку. Участники происшествия снимали зверские издевательства на телефоны.

В октябре 2018 года в поселке Чернобай Черкасской области одноклассники жестоко избили третьеклассника Давида Лавриненко.Из-за побоев ребенок впал в кому.

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