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17 февраля • обновлено в 11:42
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Украинцы должны извиниться перед оккупантами? За что?

5.6т

Сивохо для возвращения ОРДЛО призвал украинцев "научиться просить прощения".

А ну-ка, граждане украинцы, быстренько всем извиняться перед оккупантами за то, что на вас напали, убили уже более 14 тысяч, десятки тысяч сделали калеками, лишили дома и оставили сиротами детей! Это вам сам советник секретаря СНБО рекомендует.

Новости
Россия уверена, что сможет договориться с Украиной

А потом все бегом назад - с Россией дружить. Побаловались с независимостью, и айда обратно, в состав недоимперии.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс Новости Донбасса
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
тільки не в зграю недоімперіїї а в раби
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