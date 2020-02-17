Сивохо для возвращения ОРДЛО призвал украинцев "научиться просить прощения".
А ну-ка, граждане украинцы, быстренько всем извиняться перед оккупантами за то, что на вас напали, убили уже более 14 тысяч, десятки тысяч сделали калеками, лишили дома и оставили сиротами детей! Это вам сам советник секретаря СНБО рекомендует.
А потом все бегом назад - с Россией дружить. Побаловались с независимостью, и айда обратно, в состав недоимперии.
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