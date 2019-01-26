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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Украинцы даже русских тащили с поля боя, которых свои же бросили умирать

Кто такой Сенцов - знает весь мир. Кто такой Агеев - не знают даже в России. Разрушен еще один миф - про то, что русские своих не бросают. Разрушен легко, просто для этого нужно было полезть в Украину. Теперь появилась на поверхности неприятная гнилая суть империи, которая удерживала и по-прежнему старается загнать в стойло так называемые "страны СНГ".

Я внимательно смотрела все видео про мать Агеева, российского "отпускника", "заблудившегося" в украинских степях. Она со страхом ехала сюда, но в процессе поездки да и перед отъездом домой на ее немолодом и в принципе неглупом лице читалось удивление. Люди, быт, инфраструктура, великолепный Киев, неожиданно не такие украинцы - не такие, какими их рисует российская пропаганда. Учительница, предполагаю, годами верящая в то, чему ее учили в ВУЗе, знающая одну историю, прочитавшая по учебной программе книги про Ленина, Сталина и партию, про Украину как "недострану" - однажды увидела ее своими глазами. И дело не в том, что ее готовились встретить. Что сопровождали журналисты, а значит что-то не показали, а где-то подыграли. Мы же знаем, что в Украине очень сложно врать. Украина явно свободнее России и здесь информацию скрыть сложно.

Считаю, что эта поездка в относительно свободную Украину - возможно, лучшее, что случилось в жизни матери Агеева. Пусть даже по такому поводу. Просто смысл всего этого - ты нужен только своей матери. Не стране, тебя на эту войну пославшей.

Новости
Важный пост для россиян!

Но вот ведь как получается - Украина предлагает россиянам забрать своих. Списком из 25 человек Ирина Геращенко взмахивает перед всеми телекамерами.

- заберите своих, россияне! Заберите, и отдайте наших. Мы за своих боремся.

А в ответ тишина. Ни одного ответа на дюжину официальных обращений. Ни одного посещения консулом России пленных русских. Так вопиюще безразлично реагирует странная страна со странной историей и не менее странными ценностями. Кто ты, Агеев, для своего государства? Кто ты, если о твоем освобождении не беспокоятся те, кому ты платишь налоги? Страна, которой ты давал присягу, в конце концов?

Вы знаете, давайте не будем больше возвращаться к теме, что они едины, а мы сами себя погубим. Это неправда. У них бурятам плевать на москвичей. У них сибирякам плевать на кубанских казаков. Огромная страна - но такая разрозненная. Такая искусственно и приторно приукрашенная в своих репортажах. И которой конечно же плевать на крымчан. Которые за Россию, но самой России не нужны были изначально. Которые для России русскими никогда не станут, и возможно начали это понимать.

Украинцы даже русских тащили с поля боя, которых свои же бросили умирать

Украина последовательна. Не надо пинать ее ногами, понимаю, что в начале войны многие были злы на нее - что она не смогла обеспечить, скоординировать, поддержать так, как должно быть. Что гибли ребята сотнями и тысячами, потому что никто не готовился к войне. Мы же своими дорожим, не так ли? Мы даже русских с поля боя тащим, раненых, которых свои же бросили умирать. Мы лечим их в своих госпиталях, мы собираем их порванные снарядами тела в пакеты, мы сами хороним их. Ведь та сторона их не признает...

Есть ли чем гордиться вам? Да, вам. Которые "своих не бросают". Вы даже не знаете, что это такое.

Не бросать...

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Россиивойна
Источник
Источник:www.pro-vlasne.net
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё - животные. Мерзкие, агрессивные, подлые, циничные...., но смертные
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
стихи чтоб у укропов не было иллюзий. из 201-15 годов Мам, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач Уставший, строгий и суровый. Лечил меня. Ты слышишь, мам: Я бил по городу из "Градов", И пол-больницы просто в хлам, Но он меня лечил: «Так надо». Мам, я – чудовище, прости. В потоках лжи мы заблудились. Всю жизнь мне этот крест нести. Теперь мои глаза открылись. Нас провезли по тем местам, Куда снаряды угодили. А мы не верили глазам: Что мы с Донбассом натворили! В больницах раненых полно. Здесь каждый Киев проклинает. Отец, белей чем полотно, Ребёнка мёртвого качает. Мать, я – чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов. Здесь только стон людской и плач, А мы для них страшней фашистов. Нас, мам, послали на убой, Не жалко было нас комбату. Мне ополченец крикнул: "Стой! Ложись, сопляк!», - и дальше матом. Он не хотел в меня стрелять. Он - Человек, а я - убийца. Из боя вынес! Слышишь, мать, Меня, Донбасса кровопийцу! Мам, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач Уставший, строгий и суровый. Он выполнял врачебный долг, А я же, от стыда сгорая, Впервые сам подумать смог: Кому нужна война такая
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Соин Сергей
Соин Сергей
Афанасьев Алексей, ты в стакан пореже лей. Пропускай, плесни на дно. Ты ж с утра уже "в говно".
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
украина обречена экономически , так что мы своих рано или поздно из плена освободим. кстати остатки "киборгов" из под ДАПа пленные укропы потом полтора года выковыривали. укропии на них наплевать.
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canger ralph
canger ralph
Афанасьев Алексей, "мы" - это кто?
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